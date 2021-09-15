ANALİZ - Afrika’nın emperyalizmle mücadelesi! Avrupa Afrika’yı nasıl sömürgeleştirdi?

Dünya üzerinde bir yer düşünün... Kültürel yapısı, doğası ve yeraltı kaynakları ile başlı başına zenginliğe sahip bir kıta. Ve düşünün ki bu kıtaya sahip olduğu zenginlikleri hiçbir zaman istediği gibi kullanma fırsatı verilmemiş olsun. Çünkü sömürgeleştirilmiş, kaynakları talan edilmiş. Avrupa Afrika kıtasını nasıl sömürgeleştirdi? Afrika'nın kaynaklarını kullanarak Avrupa nasıl daha zengin oldu? Detaylar analiz haberimizde...

Afrika'da 54 ülkenin 45'inde ya askeri darbe gerçekleşti ya da teşebbüsünde bulunuldu.

AFRİKA DARBELER TARİHİ

1970-2021 ARASINDA EN AZ 70 DARBE OLDU

" %70'İ ESKİ FRANSA SÖMÜRGELERİNDE MEYDANA GELDİ

" 1945-2005 ARASINDA AFRİKA'DAKİ 130 ASKERİ DARBE VEYA

" DARBE GİRİŞİMİNİN ARKASINDA FRANSA VARDI

" BATI AFRİKA'DA SON 1 YILDA 4 DARBE OLDU

1956-2001 ARASINDA 80 DARBE GERÇEKLEŞTİ

" 139 DARBE PLANI YAPILDI

" 108 DARBE GİRİŞİMİ BAŞARISIZ OLDU

" TOPLAM SAYI: 327