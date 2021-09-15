15 Eylül 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları ANALİZ - Afrika’nın emperyalizmle mücadelesi! Avrupa Afrika’yı nasıl sömürgeleştirdi?

ANALİZ - Afrika’nın emperyalizmle mücadelesi! Avrupa Afrika’yı nasıl sömürgeleştirdi?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.09.2021 12:53
Dünya üzerinde bir yer düşünün... Kültürel yapısı, doğası ve yeraltı kaynakları ile başlı başına zenginliğe sahip bir kıta. Ve düşünün ki bu kıtaya sahip olduğu zenginlikleri hiçbir zaman istediği gibi kullanma fırsatı verilmemiş olsun. Çünkü sömürgeleştirilmiş, kaynakları talan edilmiş. Avrupa Afrika kıtasını nasıl sömürgeleştirdi? Afrika'nın kaynaklarını kullanarak Avrupa nasıl daha zengin oldu? Detaylar analiz haberimizde...

Afrika'da 54 ülkenin 45'inde ya askeri darbe gerçekleşti ya da teşebbüsünde bulunuldu.

AFRİKA DARBELER TARİHİ

1970-2021 ARASINDA EN AZ 70 DARBE OLDU

" %70'İ ESKİ FRANSA SÖMÜRGELERİNDE MEYDANA GELDİ

" 1945-2005 ARASINDA AFRİKA'DAKİ 130 ASKERİ DARBE VEYA

" DARBE GİRİŞİMİNİN ARKASINDA FRANSA VARDI

" BATI AFRİKA'DA SON 1 YILDA 4 DARBE OLDU

1956-2001 ARASINDA 80 DARBE GERÇEKLEŞTİ

" 139 DARBE PLANI YAPILDI

" 108 DARBE GİRİŞİMİ BAŞARISIZ OLDU

" TOPLAM SAYI: 327

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Afrika’nın emperyalizmle mücadelesi
Afrika’nın emperyalizmle mücadelesi
The Economist’ten Türkiye itirafı
The Economist'ten Türkiye itirafı
İngiltere’nin B planı hazır! İşte yeni olası tedbirler
İngiltere'nin B planı hazır! İşte yeni olası tedbirler
Fransa Benalla skandalını konuşuyor
Fransa Benalla skandalını konuşuyor
İngiliz basınından ’’Türkiye ’’ iddiası
İngiliz basınından ''Türkiye '' iddiası
Taliban’da iç hesaplaşma!
Taliban'da iç hesaplaşma!
Rusya’nın son teknoloji silahları büyük ilgi gördü!
Rusya'nın son teknoloji silahları büyük ilgi gördü!
Putin’den flaş karar! Karantinaya girdi
Putin'den flaş karar! Karantinaya girdi
Müslüman isimlerini yasaklayacağım
"Müslüman isimlerini yasaklayacağım"
Köpek hazine buldu! İşte içinden çıkanlar...
Köpek hazine buldu! İşte içinden çıkanlar...
40 yıl ormanlarda yaşadı! Kansere yenik düştü
40 yıl ormanlarda yaşadı! Kansere yenik düştü
Markette deprem anları
Markette deprem anları
Daha Fazla Video Göster