12 Eylül 2025, Cuma
Amerikan Fox News'ta Netanyahu karşıtı reklam! Trump'a çağrı: Oyununa gelmeyin
ABD'de İsrail destekçisi Cumhuriyetçi Parti güdümünde yayınlar yapan FOX News, dün gece yayınladığı bir reklam ile gündeme oturdu. Soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu’nun hedef alındığı çarpıcı videoda "Netanyahu ABD başkanlarını yıllardır aptal yerine koyuyor" denildi. Başkan Trump'a, "Aynısını size de yapmasına izin vermeyin" uyarısında bulunuldu. İşte dünyanın konuştuğu o reklam.