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06.01.2020
Altın Küre kazanan Ramy Youssef: Allah'a şükretmek istiyorum, Allahu Ekber
Altın Küre ödül töreninde en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanan Mısır asıllı Ramy Youssef, sahnede ödülünü aldıktan sonra "Allah'a şükretmek istiyorum, Allahu Ekber" dedi. Mısır asıllı komedyen ve oyuncu Ramy Youssef, Hulu dizisindeki rolünden En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı. Ödülü almak üzere sahneye çıkan Mısırlı komedyen, "Allah'a şükretmek istiyorum, Allahu ekber ve Hulu. Dizimi izlemediğinizi biliyorum. Herkes, 'Bu editör mü' gibi bakıyor" diye konuştu.
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