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Almanya’da seçim sonuçları belli oldu! Merz zafer ilan etti Scholz yenilgiyi kabullendi

Almanya’da seçim sonuçları belli oldu! Merz zafer ilan etti Scholz yenilgiyi kabullendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.02.2025 09:32
Almanya'da seçim sonuçları belli oldu. Sandıktan Hristiyan birlik partileri yüzde 29 oy oranıyla birinci çıktı. Böylelikle yeni başbakan Friedrich Merz oldu. Eski şansölye Olaf Scholz ise yenilgiyi kabul etti. Ancak hiçbir parti parlamentoda çoğunluğu sağlayamadığı için ülkede yine koalisyon hükümeti kurulacak.
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