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Almanya'da çöp depolama tesisinde patlama meydana geldi! Bölge sakinlerine uyarı yapıldı

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Giriş: 27.07.2021 13:13
Almanya'nın Leverkusen şehrindeki bir çöp depolama tesisinde patlama meydana geldi. Emniyet güçleri bölge sakinlerini bulundukları yerin cam ve kapılarını kapatması konusunda uyardı.

Leverkusen emniyeti, bölge halkından patlamanın tesiriyle yoğun duman oluşması nedeniyle etraftaki ev ve iş yerlerinin cam ve kapılarını kapalı tutulmasını istedi.

Patlama sebebiyle yaralı olup olmadığı hususunda henüz bir açıklama yapılmadı.

YÜKSEK TEHLİKE UYARISI YAPILDI

Alman medyası, patlamanın, tesisin akaryakıt tanklarının bulunduğu alanda meydana geldiğini yazdı.

Leverkusen itfaiyesi de akıllı telefon kullanıcılarına "yüksek tehlike" uyarısı gönderdi.

Patlama nedeniyle oluşan dumanın kilometrelerce uzaklıktan görülebildiği ifade edildi
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