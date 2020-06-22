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Almanya’da 2. dalga corona virüs salgını alarmı! Mezbahada çalışan 1000'den fazla kişide virüs tespit edildi | Video

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Giriş: 22.06.2020 10:40
Güncelleme:22.06.2020 10:51
Salgının büyük oranda kontrol altına alındığı Almanya’da bir mezbahada çalışan 1000'den fazla kişide corona virüs (Kovid-19) tespit edildi. Bu durum ülkede 2. dalga salgın paniğini de beraberinde getirdi. Detayları A Haber Muhabiri İsmail Erel aktardı.

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