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Almanya Yasemin'i arıyor! 8 milyon euro çalarak kayıplara karıştı

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Giriş: 09.07.2021 12:47
Güncelleme:09.07.2021 12:48
Almanya'nın Bremen kentinde bir para dağıtım şirketinden 8 milyon euro çalındı. Olayın ise tek bir şüphelisi var; haftalardır kendisinden haber alınamayan 28 yaşındaki Yasemin Gündoğan. Alman özel timi her yerde onu arıyor. Alman basını ise Yasemin'in Antalya'ya kaçıp estetik operasyonlarla kendisini tanınmaz hale getirdiğini ileri sürüyor.
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