Almanya ile Fransa arasında uçak gerilimi! Fransa’dan Almanya’ya uçak resti

Avrupa ülkeleri savunma sanayilerini güçlendirme arayışında. Ancak Fransa ile Almanya arasında ortak savaş uçağı projesi neredeyse çökme noktasına geldi. Fransa Almanya'ya rest çekti, “Kendi başına hareket etmek istiyorlarsa, buyurun yapsınlar” dedi. Merz yönetimi bir yandan da silahlanma konusunda ABD'ye karşı Avrupalı şirketleri güçlendirme arayışında.

