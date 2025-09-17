Almanya Başbakanı Merz Gazze’de katledilenlere değil katillere ağladı

Gazze'nin karadan işgaline tepkilerin gölgesinde başlayan Katil İsrail kan dökmeye devam ederken Almanya Başbakanı Merz'in yaptığı bir konuşma gözleri Münih'e çevirdi. Gazze'deki soykırımı bir kez daha yok sayan Alman şansölye, İkinci Dünya Savaşı'nda katledilen yahudilerden bahsederken hüngür hüngür ağladı. İsrail'e karşı protestoları kast ederek, "bugünkü antisemitizm için utanç duyuyorum" dedi.

