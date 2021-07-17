17 Temmuz 2021, Cumartesi
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Almanya Başbakanı Merkel'in zor anları! Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor
John Hopkins Üniversitesi'nden fahri doktora unvanı alan Almanya Şansölyesi Angela Merkel törende zor anlar yaşadı. Doktora cübbesi giyen Merkel, boyunluğu takmak için uzun süre uğraş verdi. Sonunda yardım almak zorunda kaldı. Başardığında ise salondakiler tarafından alkışlandı.