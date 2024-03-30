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Alman Milletvekili A Haber’e konuştu! Almanya’da çifte vatandaşlık dönemi

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.03.2024 17:49
Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarının uzun yıllardır hayalini kurduğu çifte vatandaşlık yasası resmi olarak onaylandı. Artık Türkler, Türk vatandaşlıklarını kaybetmeden alman vatandaşlığına geçebilecek. Alman sosyal Demokrat Parti’nin federal milletvekili olan İsabel Cademartori, yasayla ilgili A Haber'e açıklamarda bulundu…
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