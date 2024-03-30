30 Mart 2024, Cumartesi
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Alman Milletvekili A Haber’e konuştu! Almanya’da çifte vatandaşlık dönemi
Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarının uzun yıllardır hayalini kurduğu çifte vatandaşlık yasası resmi olarak onaylandı. Artık Türkler, Türk vatandaşlıklarını kaybetmeden alman vatandaşlığına geçebilecek. Alman sosyal Demokrat Parti’nin federal milletvekili olan İsabel Cademartori, yasayla ilgili A Haber'e açıklamarda bulundu…