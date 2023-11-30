30 Kasım 2023, Perşembe
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Alman lidere protokol krizi şoku! Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier kimse karşılamadı
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier Katar’a inişinin ardından yaklaşık 30 dakika boyunca Airbus A350 uçağının kapısında bekletildi. Havaalanında Alman lider için kırmızı halı serildi ve askeri bir şeref kıtası kendisini karşılamak üzere hazır bulundu ancak ev sahibi ülkenin resmi bir temsilcisi alanda görülmedi.