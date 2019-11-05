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05.11.2019
Alman kanalı FETÖ'nün gerçek yüzünü anlattı
Almanya'da ve Fransa'da yayın yapan ARTE televizyonunda yayınlanan belgeselde terör örgütü FETÖ'nün gerçek yüzü anlatıldı. FETÖ'nün ileri sürüldüğü gibi hoşgörülü bir eğitim hareketi olmadığına dikkat çekilen belgeselde, Alman makamlarının son dönemde FETÖ'ye bakışının değiştiği vurgulandı.
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