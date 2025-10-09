Alaska sonbahar renkleriyle görsel şölen sunuyor

Alaska’nın Chickaloon bölgesindeki Matanuska Buzulu Vadisi, Palmer’daki Eklutna Tailrace ve Bonnie Lake çevresinde sonbaharın sarı, turuncu ve kırmızı tonları karlı dağlarla buluşuyor. Bonnie Lake kıyısındaki küçük kulübeler, gölde yansıyan renklerle kartpostallık bir manzara oluşturuyor. Alaska’da sonbaharın doğal güzelliği ve renk geçişleri bu karelerde öne çıkıyor.

