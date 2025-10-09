09 Ekim 2025, Perşembe

Alaska sonbahar renkleriyle görsel şölen sunuyor
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 09.10.2025 14:22
Güncelleme:09.10.2025 14:22
Alaska’nın Chickaloon bölgesindeki Matanuska Buzulu Vadisi, Palmer’daki Eklutna Tailrace ve Bonnie Lake çevresinde sonbaharın sarı, turuncu ve kırmızı tonları karlı dağlarla buluşuyor. Bonnie Lake kıyısındaki küçük kulübeler, gölde yansıyan renklerle kartpostallık bir manzara oluşturuyor. Alaska’da sonbaharın doğal güzelliği ve renk geçişleri bu karelerde öne çıkıyor.
