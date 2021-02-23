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Akılalmaz olay! 4 yaşındaki çocuk yolun ortasında aracın bagajından düştü

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Giriş: 23.02.2021 17:02
Güncelleme:23.02.2021 17:11
Son dakika haberi... Çin'in Fuyang kentinde seyir halindeki bir aracın bagaj kapağının açılmasıyla bir çocuk yola düştü. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Son dakika haberi... Çin'in Fuyang kentinde seyir halindeki bir aracın bagaj kapağının açılmasıyla bir çocuk yola düştü. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
Akılalmaz olay! 4 yaşındaki çocuk yolun ortasında aracın bagajından düştü AKILALMAZ OLAY! 4 YAŞINDAKİ ÇOCUK YOLUN ORTASINDA ARACIN BAGAJINDAN DÜŞTÜ
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