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Akılalmaz olay! 4 yaşındaki çocuk yolun ortasında aracın bagajından düştü
Son dakika haberi... Çin'in Fuyang kentinde seyir halindeki bir aracın bagaj kapağının açılmasıyla bir çocuk yola düştü. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Son dakika haberi... Çin'in Fuyang kentinde seyir halindeki bir aracın bagaj kapağının açılmasıyla bir çocuk yola düştü. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.