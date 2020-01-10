10 Ocak 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
10.01.2020

Akaryakıt istasyonunda korkunç patlama! 2 kişi hayatını kaybetti |Video

Pakistan'da akaryakıt istasyonunda dolum yapan bir araçta patlama meydana geldi. 2 kişinin hayatını kaybettiği patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Patlama, ülkenin, Hayber-Pahtunhva eyaletinin merkezi olan Peşaver şehrinde meydana geldi. Akaryakıt istasyonunda gaz alan bir araçta dolum sırasında meydana gelen patlamada, biri küçük bir çocuk olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti, çevrede bulunan birkaç kişi de yaralandı. Olay yerine gelen acil durum ekipleri yaralılara hastaneye kaldırdı.

Yetkililerin olayla ilgili araştırma başlattığı belirtildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Akaryakıt istasyonunda korkunç patlama! 2 kişi öldü
Akaryakıt istasyonunda korkunç patlama! 2 kişi öldü
Büyük patlama! Alevler geceyi aydınlattı
Büyük patlama! Alevler geceyi aydınlattı
Küçük kız yürekleri ağızlara getirdi!
Küçük kız yürekleri ağızlara getirdi!
ABD ve İran arasında kontrollü bir savaş mı var?
ABD ve İran arasında kontrollü bir savaş mı var?
HAARP deprem oluşturabilir mi? Depremlere Amerika mı neden oldu?
HAARP deprem oluşturabilir mi? Depremlere Amerika mı neden oldu?
ABD Başkanı Trump'tan flaş İran açıklaması!
ABD Başkanı Trump'tan flaş İran açıklaması!
Küçük kızın tehlikeli oyunu! İzleyenleri korkuttu...
Küçük kızın tehlikeli oyunu! İzleyenleri korkuttu...
Trump sonuna kadar dinledi! Sonra bakın ne yaptı?
Trump sonuna kadar dinledi! Sonra bakın ne yaptı?
İşte İran'da düşen uçaktaki patlama anı!
İşte İran'da düşen uçaktaki patlama anı!
İran ile ABD geriliminde sıcak gelişme
İran ile ABD geriliminde sıcak gelişme
Libya’da askeri okul saldırısından yeni görüntü
Libya’da askeri okul saldırısından yeni görüntü
İran'ın saldırısı sonrası Trump'tan flaş açıklama
İran'ın saldırısı sonrası Trump'tan flaş açıklama
Daha Fazla Video Göster