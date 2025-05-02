AK Parti’li Şahin’den A Haber’de nükleer savaş uyarısı: Asya’da üçüncü cephe açılmak isteniyor

Türkiye-Pakistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Hindistan ile Pakistan arasında yeniden tırmanan gerilimi A Haber’e değerlendirdi. Hindistan’ın Keşmir’i “Asya’nın Filistin’i” haline getirmeye çalıştığını vurgulayan Şahin, yaşananların sistematik bir Müslüman nüfus değişimi girişimi olduğunu söyledi. Nükleer savaş riskinin bölgede her an patlak verebilecek kadar ciddi olduğuna dikkat çekti. “Üçüncü cephe açılmak isteniyor” diyerek küresel istikrarsızlık planına işaret eden Şahin, Türkiye’nin çözüm yaklaşımını da net ifadelerle ortaya koydu: Sorunun barışçıl yollarla çözülmesi, Birleşmiş Milletler kararlarının uygulanması ve Keşmir halkının iradesine saygı duyulması.

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