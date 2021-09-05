Ağlama Duvarı Süleyman Tapınağı’na mı ait? Ağlama Duvarı nedir?

VAV TV canlı yayınına konuk olan Araştırmacı - Yazar Erhan Altunay Kudüs'te bulunan Ağlama Duvarı'nın Süleyman Tapınağı'na ait olduğu iddialara yönelik flaş açıklamalarda bulundu. Altunay o dönemde yaşanan Bar Kokhba isyanı sonrasında Hadrianus bu olaya çok sinirlendiğini ve Süleyman Tapınağı için "Tapınağı yıkın, taş üstünde taş bırakmayın. Temellerine kadar yıkın" emrini verdiğini ifade etti. Altunay ayrıca Ağlama Duvarı'nın çok daha önce Marcus Antonius tarafından yapılan bir duvarın parçası olduğunu iddia etti. Peki Ağlama Duvarı nedir? Ağlama Duvarı Yahudiler için neden önemli? Yahudilerin Ağlama Duvarı iddiası nedir? İşte detaylar...