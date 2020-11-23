Afrin'e tekstil atölyesi kuruldu

Türkiye'deki hayırseverlerin yardımı ile Suriye Afrin bölgesinde tekstil atölyesi kuruldu. Türkiye'den gönderilen kumaşlar atölyede dikilerek ihtiyaç sahibi ailelere kıyafet hazırlanıyor. Atölyede ayrıca eşlerini iç savaşta kaybeden kadınlar istihdam ediliyor. Detayları A Haber muhabiri İbrahim Doğan aktardı.

Türkiye'deki hayırseverler Afrin'de tekstil atölyesi kurdu. Türkiye Suriye'deki savaş mağdurlarının umut kapısı olmaya devam ediyor.

Suriye'deki iç savaşın ardından birçok kişi evsiz kaldı. Afrin'deki teröristler Türkiye tarafından temizlendi sivil halk yerleşti. Türkiye yardım eli uzattı meslek edinme kursları açtı. Hayırseverler tarafından açılan tekstil atölyesi savaşta eşlerini kaybeden 50'ye yakın kadına iş imkanı sağlıyor.

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Dikiş diken kadınlar bir yandan meslek sahibi olurken bir yandan da ihtiyaç sahiplerinin elinden tutuyor.