23 Kasım 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Afrin'e tekstil atölyesi kuruldu

Afrin'e tekstil atölyesi kuruldu

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.11.2020 14:44
Güncelleme:23.11.2020 14:53
Türkiye'deki hayırseverlerin yardımı ile Suriye Afrin bölgesinde tekstil atölyesi kuruldu. Türkiye'den gönderilen kumaşlar atölyede dikilerek ihtiyaç sahibi ailelere kıyafet hazırlanıyor. Atölyede ayrıca eşlerini iç savaşta kaybeden kadınlar istihdam ediliyor. Detayları A Haber muhabiri İbrahim Doğan aktardı.

Türkiye'deki hayırseverler Afrin'de tekstil atölyesi kurdu. Türkiye Suriye'deki savaş mağdurlarının umut kapısı olmaya devam ediyor.

Suriye'deki iç savaşın ardından birçok kişi evsiz kaldı. Afrin'deki teröristler Türkiye tarafından temizlendi sivil halk yerleşti. Türkiye yardım eli uzattı meslek edinme kursları açtı. Hayırseverler tarafından açılan tekstil atölyesi savaşta eşlerini kaybeden 50'ye yakın kadına iş imkanı sağlıyor.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

Dikiş diken kadınlar bir yandan meslek sahibi olurken bir yandan da ihtiyaç sahiplerinin elinden tutuyor.

Afrin'e tekstil atölyesi kuruldu
Afrin'e tekstil atölyesi kuruldu
Ermeni zulmü! Yürekleri yakan anlar
Ermeni zulmü! Yürekleri yakan anlar
Karabağ altını neden önemli?
Karabağ altını neden önemli?
4'üncü kattan düşen çocuk böyle eve döndü
4'üncü kattan düşen çocuk böyle eve döndü
Köpeğini kapan timsahla boğuştu
Köpeğini kapan timsahla boğuştu
Burger kuyruğunda sıra kavgası
Burger kuyruğunda sıra kavgası
Bende korona var deyip yüzlerine tükürdü
"Bende korona var" deyip yüzlerine tükürdü
İsrail ordusuna ait tank böyle devrildi
İsrail ordusuna ait tank böyle devrildi
Azerbaycan Ordusu tarafından bulundu
Azerbaycan Ordusu tarafından bulundu
Çöl kaplanı Fahreddin Paşa'nın hikayesi
"Çöl kaplanı" Fahreddin Paşa'nın hikayesi
Çin'de yeni virüs iddiası: 14 bin kişi karantina altına alınacak
Çin'de yeni virüs iddiası: 14 bin kişi karantina altına alınacak
Ölüme kafa tutuyorlar: ABD'de ne maske ne sosyal mesafe!
Ölüme kafa tutuyorlar: ABD'de ne maske ne sosyal mesafe!
Daha Fazla Video Göster