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Afrika’da kolera salgını: 374 ölü! Ölümcül kolera hastalığı nedir?

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.01.2024 23:44
Güncelleme:17.01.2024 23:46
Afrika kıtasında geçen sene yüzlerce ölüme yol açan ebola salgınının ardından bu kez de kolera salgını baş gösterdi. Zambiya'da ekim ayından bu yana koleraya bağlı yaşanan ölümler 374'e yükseldi.
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Ölümcül kolera hastalığı nedir?
Ölümcül kolera hastalığı nedir?
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