Afrika’da kolera salgını: 374 ölü! Ölümcül kolera hastalığı nedir?

Afrika kıtasında geçen sene yüzlerce ölüme yol açan ebola salgınının ardından bu kez de kolera salgını baş gösterdi. Zambiya'da ekim ayından bu yana koleraya bağlı yaşanan ölümler 374'e yükseldi.

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