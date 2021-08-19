19 Ağustos 2021, Perşembe
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Afgan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkeyi terk etmesinin ardından ilk kez konuştu
Taliban'ın Kabil’e girmesinden hemen önce ülkeden ayrılan Eşref Gani'nin Tacikistan'a gittiği öne sürülmüş ve yanına büyük miktarda para aldığı iddia edilmişti. Ancak Birleşik Arap Emirliklerinde olduğu ortaya çıkan Gani, burada kendisine yönelik iddialara yanıt verdi. Gani, "Kan dökülmesinin önüne geçmek" için ülkeden ayrıldığını ifade etti.