İzmir'de belediyeye çöp tepkisi: 'Yasak' dediler kendileri çiğnedi

İzmir'in turizm cenneti Gümüldür'de, Menderes Belediyesi eliyle gerçekleştirilen devasa bir çevre felaketi gün yüzüne çıktı. Belediyenin, üzerine "Çöp ve moloz dökmek yasaktır" tabelası astığı hazine arazisini, yıllardır sistematik bir şekilde vahşi depolama alanına çevirdiği iddiaları bölgede tepki çekti. A Haber ekibinin sıcak bölgeden aktardığı görüntülerde, turizm sezonunun kalbinde tonlarca atık, asbest tehlikesi ve haşere istilasıyla karşı karşıya kaldığı gözler önüne serildi.