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21.11.2019

ABD'li diplomatı Türk Başkonsolos böyle susturdu! İşte o anlar |Video

ABD'li diplomata Türk Başkonsolosu Sulhi Turan, müdahale etti ve konuşmasına izin vermedi. Olay, Romanya’da Mevlid-i Nebi haftası dolayısıyla Köstence Başkonsolosluğu’nun düzenlediği etkinlikte yaşandı. Etkinlik öncesinde ABD’li bir diplomatın konuşmasına daha önceden haber verilmediği gerekçesiyle izin verilmedi.

Romanya'da Mevlid-i Nebi haftası dolayısıyla Köstence Başkonsolosluğu'nun düzenlediği etkinlikte konuşma yapmak isteyen ABD'li bir diplomataTürkiye'nin Köstence Başkonsolosu Sulhi Turan, izin vermedi.

Türkiye'nin Köstence Başkonsolosluğu, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Romanya Müslümanları Müftülüğü, pazartesi günü Mevlid-i Nebi haftası dolayısıyla Köstence Jean Constantin tiyatro salonunda bir etkinlik düzenledi. Etkinlik öncesinde ABD'nin Bükreş Büyükelçiliği diplomatlarından Abigail Rupp'un konuşma yapmak için Türk tarafına önceden bilgi verilmeden sahneye davet edilmesi üzerine salonda hareketlilik yaşandı.

ABD'Lİ DİPLOMAT SAHNEDEN İNDİRİLDİ
Türkiye'nin Köstence Başkonsolosu Sulhi Turan duruma müdahale etti. Turan, programda böyle bir konuşmanın yer almadığını belirterek, Amerikalı diplomatı kibarca uyardı. Rupp da teşekkür ederek, konuşma yapmadan sahneden indi.

Başkonsolos Turan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kendilerine bildirilen programda Amerikalı diplomatın konuşma yapmasının öngörülmediğini söyleyerek, "Bizim böyle bir programdan haberimiz yoktu. Amerikalı diplomatın sahneye davet edildiğini görünce, ben de sahneye yaklaşarak nazik bir dille konuşma yapmamasını kendisine telkin ettim" dedi.

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