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AB'den tahıl koridoru uyarısı! Borrel: Koridorun durması büyük gıda krizine neden olacak

A Haber
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Giriş: 21.07.2023 14:53
Avrupa Birliği, Rusya'nın tahıl anlaşmasından çekilmesinin ardından dünyada büyük bir gıda krizine işaret etti. Gelişmeleri A Haber muhabiri Fatih Özyar Amsterdam'dan aktardı.
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