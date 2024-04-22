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ABD’den İsrail ve Ukrayna’ya yeni yardımlar! 95 milyar dolarlık paketler onaylandı

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 22.04.2024 09:32
Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a güvenlik yardımı sağlayan 95 milyar dolarlık yasa paketini kabul etti. 122 ret oyuna karşın 311 evet oyuyla kabul edilen yasa kapsamında, Ukrayna'ya 61 milyar dolar, İsrail'e 26 milyar dolar, Tayvan'a ise 8 milyar dolar yardım yapılacak.
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95 milyar dolarlık paketler onaylandı
95 milyar dolarlık paketler onaylandı
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