ABD'den İran'a kapsamlı saldırı tehdidi

ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth'in İran'a yönelik "En büyük saldırı bugün olacak ve tüm savunma sanayisi yok edilecek" açıklaması gündeme bomba gibi düştü. A Haber ekranlarında bölgedeki sıcak gelişmeleri değerlendiren Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, ABD'nin iddialarının sahadaki gerçeklerle örtüşmediğini belirterek çarpıcı analizlerde bulundu. Kudüs Günü etkinliklerinde İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın halkın arasına karışarak yaptığı gövde gösterisinden, Tahran sokaklarındaki patlama anına kadar tüm detayları yorumlayan Dr. Güçlüer, bölgedeki "savaş psikolojisinin" ulaştığı son noktayı gözler önüne serdi.