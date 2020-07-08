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ABD'de sular durulmuyor! Irkçılık tacizinde bulunan teknoloji şirketi CEO'su restorandan kovuldu

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Giriş: 08.07.2020 18:12
ABD’nin California eyaletinde Silikon Vadisi’nde Solid8 şirketinin CEO’su İngiliz Michael Lofthouse, restoranda yemek yediği sırada sözlü olarak Asya kökenli bir aileyi taciz etti. Ünlü CEO Lofthouse, restorandaki bir garson tarafından kovuldu.

Dünyada ırkçı saldırılara her gün bir yenisi daha ekleniyor. ABD'nin California eyaletinde Silikon Vadisi'nde Solid8 şirketinin CEO'su İngiliz Michael Lofthouse, geçtiğimiz cumartesi günü restoranda yemek yediği sırada sözlü ve el hareketiyle Asya kökenli bir aileyi taciz etti. O anlar restoranda bulunan bir müşteri tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Ünlü teknoloji şirketinin CEO'su, bir kadın garson tarafından restorandan kovuldu.

"DAVRANIŞLARIM KORKUNÇ"

Irkçı taciz görüntülerini ünlü pop şarkıcısı Kelly Clarkson tarafından sosyal medyada yayınlanmasıyla ABD gündemini meşgul eden olayla ilgili Lofthouse, basına özür açıklaması gönderdi. Lofthouse "Videodaki davranışlarım korkunç. Beni affedin" dedi.

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