13 Ağustos 2025, Çarşamba
ABD’de sivil kargaşa senaryosu: Ordu devrede! Pentagon özel birlik kuruyor
ABD Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir adım geldi. Pentagon'un ülke genelinde yaşanabilecek olası protesto ve kargaşalara müdahale etmek amacıyla özel bir askeri ekip kurmayı planladığı ileri sürüldü. İddiaya göre bu özel birlik 600 askerden oluşacak. Görev tanımları ve konuşlanacakları bölgelerle ilgili resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.