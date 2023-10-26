28 Ekim 2023, Cumartesi
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ABD'de silahlı saldırgan katliam yaptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Amerika Birleşik Devletleri'nin Lewiston kentinde silahlı saldırı meydana geldi. Bir saldırganın makineli tüfekle etrafa ateş açması sonucu en az 22 kişi hayatını kaybetti.
22 KİŞİ ÖLDÜ, 62 KİŞİ DE YARALANDI
SALDIRGANIN FOTOĞRAFLARI PAYLAŞILDI
Amerika Birleşik Devletleri'nin Lewiston kentinde silahlı saldırı meydana geldi. Maine eyaletinin Lewiston kentinde bir saldırgan, elindeki makineli tüfekle etrafa ateş açtı.
22 KİŞİ ÖLDÜ, 62 KİŞİ DE YARALANDI
Düzenlenen silahlı saldırıda en az 22 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi de yaralandı.
POLİS, SİLAHLI SALDIRGANI YAKALAMAK İÇİN OPERASYON BAŞLATTI
Saldırgan olaydan sonra kaçmayı başardı. Polis, silahlı saldırganı yakalamak için operasyon başlattı.
SALDIRGANIN FOTOĞRAFLARI PAYLAŞILDI
Erkek saldırganın olay anındaki fotoğrafları da paylaşıldı. Kent sakinlerinden saldırgana benzer bir şahıs gördüklerinde ihbarda bulunmaları istendi.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden da olay hakkında bilgilendirildi.