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ABD'de seçim için geri sayım! Joe Bıden mı, Donald Trump mı sandıkta ipi göğüsleyecek?

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.07.2024 18:21
ABD başkanlık seçimi için geri sayımda. Ancak hali hazırdaki Başkan Joe Bıden'n sağlığı hala tartışılıyor. O tartışmaya Elon Musk'da katıldı. Bir diğer konu ise Trump'ın seçilmesi halinde Suriye politikası ne olacak? Detayları AA Amerika Haberleri Müdürü Can Hasasu aktardı. İşte detaylar…
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ABD'de seçim için geri sayım!
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