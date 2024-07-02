ABD'de seçim için geri sayım! Joe Bıden mı, Donald Trump mı sandıkta ipi göğüsleyecek?

ABD başkanlık seçimi için geri sayımda. Ancak hali hazırdaki Başkan Joe Bıden'n sağlığı hala tartışılıyor. O tartışmaya Elon Musk'da katıldı. Bir diğer konu ise Trump'ın seçilmesi halinde Suriye politikası ne olacak? Detayları AA Amerika Haberleri Müdürü Can Hasasu aktardı. İşte detaylar…

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