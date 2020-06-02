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ABD'de polis şiddeti dinmiyor! İki siyahi öğrenciye elektroşok saldırısı | VİDEO

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Giriş: 02.06.2020 16:37
Güncelleme:02.06.2020 16:38
ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Atlanta'da, George Floyd'un öldürülmesinin protesto edildiği sırada 2 kişiye karşı aşırı güç kullandığı tespit edilen iki polis görevden alındı. Polislerin aracının içinde bulunan iki öğrenciye elektroşok tabancasıyla müdahale ettiği anlar ise kameraya yansıdı.

ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Atlanta'da, George Floyd'un öldürülmesinin protesto edildiği sırada iki kişiye karşı aşırı güç kullandığı tespit edilen iki polis görevden alındı.Atlanta'da okuyan iki siyahi öğrenci Taniyah Pilgrim (20) ve Messiah Young, araçlarıyla yolculuk yaparken polis tarafından durduruldu. Polisin ne istediğini anlayamayan öğrenciler, elektroşok tabancasıyla saldırıya uğradı. Öğrencilerin elektroşok tabancasıyla şiddete uğradığı ve çarpılma anı, sosyal medya büyük yankı uyandırdı.

İKİ POLİS GÖREVDEN ALINDI

Atlanta Belediye Başkanı Keisha Lance Bottoms, polisin aşırı güç kullandığını ve meslekten atıldığını açıkladı. Başkan Bottoms basına yaptığı açıklamada, polis vücut kamerasından çekilen görüntüleri izlediği zaman polisin aşırı güç kullandığının açık olduğunu ifade etti.

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