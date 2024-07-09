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ABD’de NATO liderler zirvesi! Başkan Erdoğan NATO zirvesinde kimlerle görüşecek?

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.07.2024 19:30
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Washington'da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere bugün ABD yolunda. Başkan Recep Tayyip Erdoğan NATO zirvesi kapsamında hangi liderlerle görüşecek? A Haber muhabiri Rüya Akkuş Washington’dan detayları aktardı.
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