ABD’de NATO liderler zirvesi! Başkan Erdoğan NATO zirvesinde kimlerle görüşecek?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Washington'da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere bugün ABD yolunda. Başkan Recep Tayyip Erdoğan NATO zirvesi kapsamında hangi liderlerle görüşecek? A Haber muhabiri Rüya Akkuş Washington’dan detayları aktardı.

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