ABD'de Müslümanların bayram etkinliğine saldırı! Çok sayıda yaralı var

Son dakika... ABD’nin Pensilvanya eyaletinde Müslümanların bayram etkinliğine silahlı saldırı düzenlendi. ABD basınında yer alan haberlerde, olayla ilgili çok sayıda kişinin gözaltına alındığı ve çok sayıda silahın ele geçirildiği ifade edildi.

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