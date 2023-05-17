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ABD’de korkunç olay! Trafik kontrolünde polislere silahlı saldırı

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Giriş: 17.05.2023 12:55
Kan donduran olay geçen gün ABD’nin Güney Carolina eyaletinde meydana geldi. Rutin trafik kontrolü esnasında araç içindeki bir yolcu, aracın yanındaki polislere aniden ateş açtı. Polislerden biri yaralanırken saldırgan olay yerinde etkisiz hale getirildi. İşte devriye aracının güvenlik kamerasına yansıyan korkunç görüntüleri...
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