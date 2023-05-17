17 Mayıs 2023, Çarşamba
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ABD’de korkunç olay! Trafik kontrolünde polislere silahlı saldırı
Kan donduran olay geçen gün ABD’nin Güney Carolina eyaletinde meydana geldi. Rutin trafik kontrolü esnasında araç içindeki bir yolcu, aracın yanındaki polislere aniden ateş açtı. Polislerden biri yaralanırken saldırgan olay yerinde etkisiz hale getirildi. İşte devriye aracının güvenlik kamerasına yansıyan korkunç görüntüleri...