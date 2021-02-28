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ABD'de J&J aşısına acil kullanım onayı

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Giriş: 28.02.2021 08:52
Güncelleme:28.02.2021 08:56
Yeni tip koronavirüse karşı aşılama yarışının sürdüğü ABD'de, Johnson and Johnson tarafından geliştirilen aşıya da acil kullanım onayı verildi. Tek dozda virüse karşı yüzde 66 koruma sağladığı ifade edilen aşı, ABD'de kullanımına onay verilen üçüncü aşı oldu.

Yeni tip koronavirüse karşı aşılama yarışının sürdüğü ABD'de, Johnson and Johnson tarafından geliştirilen aşıya da acil kullanım onayı verildi. Tek dozda virüse karşı yüzde 66 koruma sağladığı ifade edilen aşı, ABD'de kullanımına onay verilen üçüncü aşı oldu.

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