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ABD'de iç savaş sesleri! 25 eyaletten Joe Biden'a karşı başkaldırıldı 24 saat süre verildi...

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Giriş: 26.01.2024 22:47
ABD 'de ülke tarihinin en büyük krizlerinden biri yaşanıyor. 25 Cumhuriyetçi eyalet valisi, Texas ile hükümet arasında yaşanan sınır anlaşmazlığı tartışmasında Texas'ı desteklerken, valiler Biden'ın ülkeyi yasa dışı göçe karşı savunmasız bıraktığını ifade etti. Joe Biden ise Texas'a 24 saat süre tanırken bölgeye Ulusal Muhafızların müdahalesi masada.
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