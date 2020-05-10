ABD'de evde uygulanabilen corona virüs testinin üretimine onay çıktı |Video

Yeni tip korona virüsün en sert vurduğu ülke olan Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) salgınla mücadeleye yönelik dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Amerikan ilaç ve gıda idaresi evde uygulanabilen Kovid-19 testinin üretimine "acil durum onayı" verdiğini duyurdu.

Kovid-19'la mücadele küresel çapta sürerken, heyecan verici gelişme bu kez ABD'dan geldi.



Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi, yeni tip corona virüsün teşhisi için evde uygulanabilen bir teste onay verdi.



Rutgers Üniversitesi tarafından geliştirilen kit kişilerin kendi kendine Kovid-19 testi yapabilmesine olanak sağlıyor.

Salya numunesiyle ev ortamında uygulanabilen test, bakanlıktan verilen "acil durum onayı" ile üretim safhasına geçmiş bulunuyor.

Yeni tip koronavirüs salgınından en sert etkilenen ülke ABD'de söz konusu testler ile erken teşhisin arttırılması hedefleniyor.