10 Mayıs 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları ABD'de evde uygulanabilen corona virüs testinin üretimine onay çıktı |Video

ABD'de evde uygulanabilen corona virüs testinin üretimine onay çıktı |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
10.05.2020
Yeni tip korona virüsün en sert vurduğu ülke olan Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) salgınla mücadeleye yönelik dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Amerikan ilaç ve gıda idaresi evde uygulanabilen Kovid-19 testinin üretimine "acil durum onayı" verdiğini duyurdu.

Kovid-19'la mücadele küresel çapta sürerken, heyecan verici gelişme bu kez ABD'dan geldi.

Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi, yeni tip corona virüsün teşhisi için evde uygulanabilen bir teste onay verdi.

Rutgers Üniversitesi tarafından geliştirilen kit kişilerin kendi kendine Kovid-19 testi yapabilmesine olanak sağlıyor.

Salya numunesiyle ev ortamında uygulanabilen test, bakanlıktan verilen "acil durum onayı" ile üretim safhasına geçmiş bulunuyor.

Yeni tip koronavirüs salgınından en sert etkilenen ülke ABD'de söz konusu testler ile erken teşhisin arttırılması hedefleniyor.

Onay verildi! Artık korona virüs testi evde yapılabilecek
Onay verildi! Artık korona virüs testi evde yapılabilecek
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’dan itiraf! ‘’İnsanları aldattık’’
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’dan itiraf! ‘’İnsanları aldattık’’
ABD'li uzmandan korkutan corona uyarısı: İkinci dalga...
ABD'li uzmandan korkutan corona uyarısı: İkinci dalga...
Koronaya karşı “robot köpek”
Koronaya karşı “robot köpek”
Ermenistan Parlamentosu’nda utanç verici görüntü
Ermenistan Parlamentosu’nda utanç verici görüntü
Meclis karıştı! Tekmeler yumruklar havada uçuştu
Meclis karıştı! Tekmeler yumruklar havada uçuştu
Raylarda uyuyan işçilere tren çarptı
Raylarda uyuyan işçilere tren çarptı
ABD'de korkunç manzara
ABD'de korkunç manzara
Üç kadın arasında inanılmaz kavga
Üç kadın arasında inanılmaz kavga
Avrupa'da restoranlarda yeni dönem
Avrupa'da restoranlarda yeni dönem
Korona ölümlerinde şok itiraf
Korona ölümlerinde şok itiraf
Korona araştırması yapan doktorun şüpheli ölümü
Korona araştırması yapan doktorun şüpheli ölümü
Daha Fazla Video Göster