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ABD’de devrilen kamyon alev aldı! Sabotaj iddiası

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Giriş: 14.07.2020 10:52
Güncelleme:14.07.2020 10:52
ABD’nin New Jersey eyaletinde bir kamyon devrilerek alev aldı. Yangın kilometrelerce uzaktan görülürken o anlar helikopter kamerasına yansıdı. Dumanlar gökyüzünü kapladı. Kazanın ardından yetkililer soruşturma başlatırken sabotaj ihtimali üzerinde duruluyor.

ABD'nin New Jersey eyaletinde bir kamyon devrilerek alev aldı. Yangın kilometrelerce uzaktan görülürken o anlar helikopter kamerasına yansıdı.

Dumanlar gökyüzünü kapladı. Kazanın ardından yetkililer soruşturma başlatırken sabotaj ihtimali üzerinde duruluyor.

Devrilen kamyon alev aldı
Devrilen kamyon alev aldı
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