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ABD’de devrilen kamyon alev aldı! Sabotaj iddiası
ABD’nin New Jersey eyaletinde bir kamyon devrilerek alev aldı. Yangın kilometrelerce uzaktan görülürken o anlar helikopter kamerasına yansıdı. Dumanlar gökyüzünü kapladı. Kazanın ardından yetkililer soruşturma başlatırken sabotaj ihtimali üzerinde duruluyor.
ABD'nin New Jersey eyaletinde bir kamyon devrilerek alev aldı. Yangın kilometrelerce uzaktan görülürken o anlar helikopter kamerasına yansıdı.
Dumanlar gökyüzünü kapladı. Kazanın ardından yetkililer soruşturma başlatırken sabotaj ihtimali üzerinde duruluyor.