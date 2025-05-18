ABD’de bombalı araç saldırısı! A Haber Muhabiri olay yerinden canlı yayında

ABD'de bombalı araçla saldırı meydana geldi. Saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği 5 kişinin ise yaralandığı öğrenildi. Detayları A Haber muhabiri İrfan Sapmaz aktardı. Sapmaz, 'Patlama doğum kliğinin önünde park edilen bir araçtan meydana geldi. Patlamanın şiddeti yaklaşık 3 km uzaklıktaki bölgelerde bile hissedildi. Çevredeki binalarda çok ciddi bir şekilde hasar meydana geldi. Çevredeki binalarda çok ciddi bir şekilde hasar meydana geldi. Bunun bir terör saldırısı olup olmadığı henüz bilinmiyor. ' dedi.