ABD’de  4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlandı! İşte renkli görüntüler

Amerika Birleşik Devletleri'nde 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlandı. Kovboylar meydanlara çıktı. Kimi traktörüyle kimi klasik kimi askeri aracıyla konvoya katıldı. Bu yıl da kameralara renkli görüntüler yansıdı.

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