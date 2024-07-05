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ABD’de  4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlandı! İşte renkli görüntüler

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 05.07.2024 16:01
Amerika Birleşik Devletleri'nde 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlandı. Kovboylar meydanlara çıktı. Kimi traktörüyle kimi klasik kimi askeri aracıyla konvoya katıldı. Bu yıl da kameralara renkli görüntüler yansıdı.
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