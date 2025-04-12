ABD ve Çin’in ticaret savaşı sosyal medyaya taşındı!

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı sosyal medyada hazırlanan yapay zeka videoları ile propaganda savaşına dönüştü. Çinli kullanıcılar sosyal medya hesaplarından hazırladıkları yapay zeka videolarla ABD'nin "Fabrikaları Çin'den taşıyın" çağrısına yanıt verdi. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de sosyal medya hesabından ilginç bir görsel paylaştı.

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