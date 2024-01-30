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ABD üssünde ölümcül hata! "İran'a saldırı" masada mı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.01.2024 20:05
Ürdün'deki ABD Üssü’ne düzenlenen drone'lu saldırıda, 3 Amerikan askeri öldürüldü. Peki bu saldırıya Washington’ın yanıtı ne olacak, Amerika Birleşik Devletleri’nde neler konuşuluyor? A Haber canlı yayınında Akademisyen Dr. Bülent Yavuz detayları aktardı.
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ABD üssünde ölümcül hata!
ABD üssünde ölümcül hata!
ABD üssünde ölümcül hata!
ABD üssünde ölümcül hata!
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