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ABD Sırbistan'ı Kosova sınırındaki güçlerini geri çekmeye çağırdı!

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Giriş: 30.09.2023 00:17
Beyaz Saray, Sırbistan'ın, Kosova sınırına "benzeri görülmemiş" şekilde askeri yığınak yaptığını belirterek, Belgrad yönetimini güçlerini geri çekmeye çağırdı.
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