ABD polisinden siyahi şüpheliye şiddet! Önce yumrukladı sonra başını yere vurdu

Bir kez daha ABD'de kayda geçmiş polis şiddeti görüntüleri ortaya çıktı. Şiddete maruz kalan siyahi şüpheli. Önce yumruklandı daha sonra başı yere vuruldu. İşte o anlar…

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