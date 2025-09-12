ABD kanalında Netanyahu karşıtı reklam!

12 Eylül 2025, Cuma

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2025 02:43
ABD merkezli Fox News televizyon kanalında yayınlanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu karşıtı reklamda, "Netanyahu yıllardır ABD başkanlarını manipüle etti" ifadelerin kullanıldı.
