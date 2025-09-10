10 Eylül 2025, Çarşamba

ABD ilk kez izletti: Ufo'yu füzeyle vurmuşlar! Hellfire füzesiyle vurulan cisim yola devam etti
ABD ilk kez izletti: Ufo’yu füzeyle vurmuşlar! Hellfire füzesiyle vurulan cisim yola devam etti

ABD ilk kez izletti: Ufo'yu füzeyle vurmuşlar! Hellfire füzesiyle vurulan cisim yola devam etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2025 10:52
ABD'de UFO ve uzaylıların varlığının üstü kapalı şekilde kabul edildiği Pentagon raporunun yankıları sürerken dolaşıma sokulan yeni bir video gündeme bomba gibi düştü. ABD ordusunun Ufo olduğu iddia edilen bir cismi füzeyle vurduğu anlar Temsilciler Meclisi'ndeki oturumda ilk kez izletildi.
