ABD ilk kez izletti: Ufo’yu füzeyle vurmuşlar! Hellfire füzesiyle vurulan cisim yola devam etti

ABD'de UFO ve uzaylıların varlığının üstü kapalı şekilde kabul edildiği Pentagon raporunun yankıları sürerken dolaşıma sokulan yeni bir video gündeme bomba gibi düştü. ABD ordusunun Ufo olduğu iddia edilen bir cismi füzeyle vurduğu anlar Temsilciler Meclisi'ndeki oturumda ilk kez izletildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN