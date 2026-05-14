ABD-Çin zirvesi sona erdi: Yaklaşık 2 saat sürdü

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ziyareti, dünya siyasetinde dengeleri yerinden oynatacak kritik gelişmelere sahne oldu. İki saati aşkın süren dev zirvede masadaki en sıcak başlıklar Tayvan, İran ve bitmek bilmeyen ticaret savaşlarıydı. Daily Sabah Yayın Koordinatörü Dr. Mehmet Çelik, A Haber ekranlarında bu tarihi görüşmenin perde arkasını, Pekin’deki o gergin atmosferi ve küresel ateş hattının geleceğini en ince ayrıntısına kadar analiz etti. Şi Cinping'in "savaş" uyarısından Trump'ın pragmatik hamlelerine kadar her detay, dünya başkentlerinde yankı uyandırdı.