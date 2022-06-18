18 Haziran 2022, Cumartesi
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ABD Başkanı Joe Biden bisikletten düştü... O anlar saniye saniye kamerada!
79 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Delaware eyaletinde bisiklet sürerken ufak bir kaza geçirerek yere yuvarlandı. Başkanın kazada yaralanmadığı açıklanırken o anlar uluslararası ajanslar tarafından saniye saniye görüntülendi...