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ABD Başkanı Joe Biden bisikletten düştü... O anlar saniye saniye kamerada!

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.06.2022 18:02
79 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Delaware eyaletinde bisiklet sürerken ufak bir kaza geçirerek yere yuvarlandı. Başkanın kazada yaralanmadığı açıklanırken o anlar uluslararası ajanslar tarafından saniye saniye görüntülendi...
ABD Başkanı Joe Biden bisikletten düştü...
ABD Başkanı Joe Biden bisikletten düştü...
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