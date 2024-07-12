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ABD Başkanı Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'i yanlışlıkla "Putin" diyerek sahneye çağırdı

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.07.2024 02:40
Güncelleme:12.07.2024 02:47
Rakibi Donald Trump'la canlı yayın münazarasından sonra fiziksel ve zihinsel sağlığı tartışma konusu olan ABD Başkanı Biden, Zelenski'i sahneye çağırırken, "Beyefendiler, hanımefendiler, karşınızda Başkan Putin." ifadesini kullandı.
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