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ABD başkan adayı olan Kamala Harris, Tim Walz’ı yardımcısı olarak seçti

ABD başkan adayı olan Kamala Harris, Tim Walz’ı yardımcısı olarak seçti

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 07.08.2024 12:05
ABD'de başkanlık seçimleri öncesinde demokratların adayı Kamala Harris yardımcısını belirledi. O ismi Minnesota Valisi tım walz oldu. Walz özellikle seçimlerde kritik konumda olan "salıncak eyaletlerden" oy alabilecek bir isim olarak biliniyor.
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