ABD başkan adayı olan Kamala Harris, Tim Walz’ı yardımcısı olarak seçti

ABD'de başkanlık seçimleri öncesinde demokratların adayı Kamala Harris yardımcısını belirledi. O ismi Minnesota Valisi tım walz oldu. Walz özellikle seçimlerde kritik konumda olan "salıncak eyaletlerden" oy alabilecek bir isim olarak biliniyor.

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